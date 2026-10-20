Artista francesa Léa Poignant inaugura exposição sobre o Guaíba e Oxum no Museu do Paço

O Museu de Arte do Paço (Praça Montevidéu, 10) recebe, a partir de quinta-feira (22), às 19h, a exposição Ligne d’eau [Linha d’água], da artista e designer gráfica francesa Léa Poignant. Resultante do programa de residência do 9º Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea, realizado na Remanso Instituto Cultural, a mostra propõe um olhar poético sobre a relação da capital gaúcha com as águas do Guaíba. A visitação segue até 28 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita.
Com curadoria de Cristina Barros, vencedora do Prêmio Jovem Curador(a) Aliança Francesa, o projeto tem como destaque a instalação Les larmes d’Oxum [As Lágrimas de Oxum]. Trata-se de uma composição de 63 painéis impressos em linoleogravura com tinta à base de água que cobrem uma área de 5,63 metros por 3,15 metros. A criação nasceu após dois meses de pesquisa em acervos bibliográficos e vivências urbanas em Porto Alegre, influenciada pelo contato com o Monumento a Mãe Oxum, na orla de Ipanema.
Aos 30 anos e natural da zona rural de Bressuire, na França, Léa Poignant desenvolve pesquisas que articulam gravura, desenho, fotografia e livros de artista focando na percepção das paisagens cotidianas e nas fricções entre o meio urbano e a natureza. A exposição conta com o apoio da Aliança Francesa Porto Alegre, da Remanso e da Secretaria Municipal de Cultura.
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