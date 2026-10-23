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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 00:40

Siân Pottok faz única apresentação em Porto Alegre

Siân toca o Kamele Ngoni, harpa tradicional da África Ocidental

Siân toca o Kamele Ngoni, harpa tradicional da África Ocidental

/MARINA VIGUIER/DIVULGAÇÃO/JC
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A compositora, multi-instrumentista e intérprete Siân Pottok se apresenta nesta sexta-feira (23), às 20h, no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75), em única apresentação em Porto Alegre, com entrada franca e retirada de ingressos pelo Sympla. A artista apresenta seu primeiro disco, Deep Waters, ao lado de Lucas Degeuser (trompete e máquinas), Alexandre Millet (teclados) e Edouard Coquard (bateria). O álbum tem como eixo o Kamele Ngoni, harpa tradicional da África Ocidental que ela toca há vários anos, acompanhado por camadas de metais e sons eletrônicos. O show é resultado de uma parceria entre o CHC Santa Casa e a Aliança Francesa.

Nascida nos Estados Unidos e criada entre a Bélgica e Nova York, Siân tem uma obra que une influências africanas, indianas, europeias e norte-americanas, transitando entre world music, jazz e canção. Ao longo da carreira, colaborou com artistas como Richard Bona, Mike Stern e Nneka, e participou de festivais como Jazz à Vienne e Jazz in Marciac.

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