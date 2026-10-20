BNDES anuncia R$ 6,4 milhões em apoio ao Museu da Cultura Hip Hop

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um apoio no valor de R$ 6,4 milhões a ser executado pelo Museu da Cultura Hip Hop RS, entre 2026 e 2030. Os recursos serão destinados à Associação da Cultura Hip Hop de Esteio (ACHE), no Rio Grande do Sul, que idealiza e gere o Museu. Com o valor não reembolsável do Fundo Cultural do Banco, serão realizadas atividades para a preservação e a difusão da cultura Hip Hop como patrimônio cultural imaterial brasileiro.
Grande parte das ações será desenvolvida a partir do Museu, em Porto Alegre. O espaço funcionará como plataforma para atividades de preservação de acervos, pesquisa, educação, produção cultural e difusão de conhecimento, servindo como ponto de articulação de iniciativas com alcance local, nacional e internacional.
O objetivo é desenvolver ações de salvaguarda e de transmissão de saberes, memórias e práticas associadas aos cinco elementos do Hip Hop (MC/Rap, DJ, Breaking, Graffiti e Conhecimento), e de fortalecimento da instituição como centro de referência na área.
O projeto inclui a organização e catalogação da Reserva Técnica Flavinha Manda Rima; a produção do Dossiê de Fortalecimento da Cultura Hip Hop Brasileira a partir das vivências do Museu; produção de documentário; realização de 120 visitas guiadas e workshops; produção de 80 singles de artistas; exposição Racionais MC’s e ativações; realização de quatro edições do Prêmio Nacional BNDES Museu Literário; e um evento internacional, entre outras ações.
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