Dessa Ferreira celebra três anos do álbum Pulso no Espaço 373

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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 00:40
Dessa antecipa no palco um pouco do universo sonoro do próximo álbum/JOSÉ DE HOLANDA/DIVULGAÇÃO/JC
A cantora, compositora e percussionista Dessa Ferreira apresenta nesta sexta-feira (23), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), o show Pulso - 3 anos, que celebra o aniversário do álbum premiado com o Açorianos de Música. Ao lado de Lucas Fê e Dionísio Sousa, ela revisita faixas como Folha Sagrada, Pulso e Dois Mundos, em novos arranjos, e recebe como convidado especial o projeto Ialodê, formado por Loma, Marietti Fialho e Glau Barros. Os ingressos custam R$ 35,00 pelo Tri.rs.
O repertório inclui também músicas inéditas e uma amostra do universo sonoro do próximo álbum, com gravação prevista para 2027, quando a artista completa 20 anos de atuação profissional na música.