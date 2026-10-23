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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 00:40

Dessa Ferreira celebra três anos do álbum Pulso no Espaço 373

Dessa antecipa no palco um pouco do universo sonoro do próximo álbum

Dessa antecipa no palco um pouco do universo sonoro do próximo álbum

/JOSÉ DE HOLANDA/DIVULGAÇÃO/JC
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A cantora, compositora e percussionista Dessa Ferreira apresenta nesta sexta-feira (23), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), o show Pulso - 3 anos, que celebra o aniversário do álbum premiado com o Açorianos de Música. Ao lado de Lucas Fê e Dionísio Sousa, ela revisita faixas como Folha Sagrada, Pulso e Dois Mundos, em novos arranjos, e recebe como convidado especial o projeto Ialodê, formado por Loma, Marietti Fialho e Glau Barros. Os ingressos custam R$ 35,00 pelo Tri.rs.

O repertório inclui também músicas inéditas e uma amostra do universo sonoro do próximo álbum, com gravação prevista para 2027, quando a artista completa 20 anos de atuação profissional na música.

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