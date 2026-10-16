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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 17:30

Billy Joel diz que retorno aos palcos é incerto após distúrbio neurológico

Embora não seja grave, diagnóstico prejudica equilíbrio e memória do cantor

Embora não seja grave, diagnóstico prejudica equilíbrio e memória do cantor

SLGCKGC/WIKIMEDIA COMMONS/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
O cantor Billy Joel contou que seu retorno aos palcos é incerto depois de ser diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal, um distúrbio neurológico. Em entrevista publicada na revista The Hollywood Reporter nesta quinta-feira, 15, o artista também contou que está proibido de dirigir. Atualmente, ele está leiloando mais de 70 motocicletas.
Segundo Joel, o diagnóstico não é grave, mas afeta o equilíbrio, memória, visão e audição. Ele afirmou que seu neurologista avaliou que, no atual estado de saúde do cantor, fazer um show seria o mesmo que "sofrer uma concussão".
"Rock 'n' roll já me deixou surdo. Então, [o que causa o quadro] é a iluminação, o som, o estresse do show, a plateia, a energia da performance... Tem muita coisa acontecendo quando você está no palco", disse. Joel, porém, frisou que queria retornar às turnês em algum momento.
O cantor revelou o diagnóstico em maio de 2025 e, na ocasião, cancelou uma série de apresentações. A hidrocefalia de pressão normal ocorre quando há acúmulo de líquido cefalorraquidiano no interior do crânio, podendo exercer pressão sobre o cérebro. Ele chegou a realizar uma cirurgia neste ano.

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