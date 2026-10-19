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CapaCulturaMúsica

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 13:28

Pianista Eudóxia de Barros apresenta recital gratuito no Multipalco Eva Sopher nesta quarta-feira

Integrante da Academia Brasileira de Música apresenta repertório que vai de Beethoven a Camargo Guarnieri nesta quarta (21)

Integrante da Academia Brasileira de Música apresenta repertório que vai de Beethoven a Camargo Guarnieri nesta quarta (21)

Departamento Artes Edições Paulina/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A pianista paulista Eudóxia de Barros realiza recital gratuito na próxima quarta-feira (21), às 12h30min, dentro da programação do projeto Musical Évora. A apresentação ocorre no Teatro Oficina Olga Reverbel (Rua Riachuelo, 1.089), com entrada franca. A artista montou um programa que une o repertório erudito europeu a obras fundamentais da música clássica e popular brasileira.

O concerto tem início com peças clássicas e românticas europeias, incluindo as Sonatinas nº 1 e nº 2 (op. 36) de Muzio Clementi, as 6 Variações em Sol Maior de Ludwig van Beethoven, compostas sobre tema da ópera La Molinara de Paisiello, e a Convite à Valsa op. 65, de Carl Maria von Weber.

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