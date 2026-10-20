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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 07:34

Grupo alemão apresenta canções e danças germânicas em espetáculo inédito na Capital

Grupo Bagage sobe ao palco do Centro Cultural 25 de Julho para apresentar canções em alemão e no dialeto Hunsrückisch

Grupo Bagage sobe ao palco do Centro Cultural 25 de Julho para apresentar canções em alemão e no dialeto Hunsrückisch

DELIAH AURELIA NICKEL/DIVULGAÇÃO/JC
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O grupo alemão Bagage realiza sua apresentação de estreia em Porto Alegre na próxima quinta-feira (22), às 20h, no Centro Cultural 25 de Julho (Rua Germano Petersen Júnior, 250). O quarteto traz um repertório que resgata a memória cultural germânica por meio de canções interpretadas em alemão e no dialeto Hunsrückisch. Os ingressos custam R$ 60,00 e estão à venda na plataforma tri.rs.

A formação reúne Maria Palatine (harpa), Dagmar Kern (voz e violão), Georg Wendt (violino e voz) e Tabriz Ibrahimkhalilov (acordeão). A idealização da turnê pelo Sul do Brasil surgiu a partir de pesquisas da violonista Dagmar Kern sobre a preservação da língua e das tradições dos imigrantes alemães nas Américas. Além do concerto, a noite conta com apresentação de dança folclórica aberta à participação da plateia e opções da gastronomia típica da Rollsing’s Küche. O local possui estacionamento e elevador de acessibilidade.

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