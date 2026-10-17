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CapaCulturaArtes Visuais

Publicada em 17 de Outubro de 2026 às 11:08

Artista paulista Raphaela Melsohn cria instalação interativa em tempo real no Instituto Ling

Produção de obra ocorre entre segunda e sexta-feira na entrada do Instituto Ling e pode ser acompanhada pelo público; Artista conversa com curadora no dia 24 de outubro

Produção de obra ocorre entre segunda e sexta-feira na entrada do Instituto Ling e pode ser acompanhada pelo público; Artista conversa com curadora no dia 24 de outubro

JULIA PONTES/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A entrada do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) se transformará em um ateliê aberto a partir desta segunda-feira (19) para a criação do novo trabalho da artista visual paulista Raphaela Melsohn. Durante cinco dias, das 10h30min às 20h, o público poderá acompanhar em tempo real o processo de montagem de uma instalação de grandes dimensões, composta por 40 lâminas metálicas verticais dispostas com dobradiças na parede do centro cultural.

A obra foi concebida para permitir a interação dos visitantes, que poderão movimentar as peças metálicas para alterar as configurações espaciais e visuais da instalação. Após a etapa de montagem, no dia 24 de outubro (sábado), às 10h, Raphaela participa de um bate-papo gratuito sobre seu processo criativo com a curadora Galciani Neves. As inscrições para a conversa devem ser feitas previamente pelo Sympla. A exibição da obra segue em cartaz até 19 de dezembro.

Mestre em Artes Visuais pela Columbia University, a artista acumula passagens por residências internacionais e comissionamentos como o do Socrates Sculpture Park, em Nova York. A intervenção integra a quinta temporada do projeto Ling Apresenta, dedicado a aproximar o público gaúcho da produção contemporânea da região Sudeste.

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