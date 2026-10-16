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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 11:50

Ingressos para reabertura do Theatro São Pedro já estão à venda

Primeira semana de eventos tem show de Adriana Calcanhoto, solo de Julio Conte e dança contemporânea

Primeira semana de eventos tem show de Adriana Calcanhoto, solo de Julio Conte e dança contemporânea

ISADORA QUINTANA/DIVULGAÇÃO/JC
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Ingressos para a programação de reabertura do Theatro São Pedro já estão à venda. Fechado para reformas desde março de 2025, o espaço cultural será reaberto ao público em 26 de novembro e reúne na semana de reinauguração espetáculos locais e nacionais de música, teatro e dança. As entradas estão à venda no site da casa ou na bilheteria física do espaço, por valores entre R$ 20,00 e R$ 100,00.

Artistas gaúchos e nacionais estão confirmados para celebrar a volta do Theatro ao seu público. No dia 27 de novembro (sexta-feira), o palco reformado recebe o espetáculo de dança contemporânea Como Água, com direção de Suely Machado. A montagem é assinada pelo grupo Primeiro Ato, de Belo Horizonte, com mais de quatro décadas de atuação e que recebeu em 2013 a Ordem do Mérito Cultural por sua contribuição à cultura brasileira.

Depois, em 28 de novembro (sábado), a cantora e compositora Adriana Calcanhotto apresenta um show intimista de voz e violão. A artista revisita grandes sucessos de sua trajetória, como Devolva-me, Esquadros e Maresia, percorrendo canções que marcaram diferentes momentos de sua carreira.

No dia seguinte, 29 de novembro, será possível conferir Todas as Minhas Mortes, novo solo de Julio Conte, com direção de Marcelo Restori. A peça teatral gaúcha aborda paternidade, morte e luto em um jogo de autoficção que mescla fatos, mitologia e referências a Shakespeare, a partir de personagens como Sísifo, Édipo e Hamlet.

O calendário especial também conta com uma atração para a segunda semana de reabertura. Nos dias 5 e 6 de dezembro, o musical Piaf, Eu Não Me Arrependo, protagonizado por Laila Garin sobe ao palco do espaço. A superprodução resgata outro capítulo histórico do Theatro São Pedro: o prédio também passou por um amplo restauro em 1973, reabrindo em junho de 1984, com Bibi Ferreira cantando Piaf em uma temporada que teve 41 sessões na época. A venda de ingressos para o musical será aberta em novembro.

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