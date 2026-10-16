Ingressos para reabertura do Theatro São Pedro já estão à venda

Ingressos para a programação de reabertura do Theatro São Pedro
já estão à venda. Fechado para reformas desde março de 2025
, o espaço cultural será reaberto ao público em 26 de novembro
e reúne na semana de reinauguração espetáculos locais e nacionais de música, teatro e dança. As entradas estão à venda no site
da casa ou na bilheteria física do espaço, por valores entre R$ 20,00 e R$ 100,00.
Artistas gaúchos e nacionais estão confirmados para celebrar a volta do Theatro ao seu público. No dia 27 de novembro (sexta-feira)
, o palco reformado recebe o espetáculo de dança contemporânea Como Água
, com direção de Suely Machado. A montagem é assinada pelo grupo Primeiro Ato, de Belo Horizonte, com mais de quatro décadas de atuação e que recebeu em 2013 a Ordem do Mérito Cultural por sua contribuição à cultura brasileira.
Depois, em 28 de novembro (sábado), a cantora e compositora Adriana Calcanhotto apresenta um show intimista de voz e violão
. A artista revisita grandes sucessos de sua trajetória, como Devolva-me
, Esquadros
e Maresia
, percorrendo canções que marcaram diferentes momentos de sua carreira.
No dia seguinte, 29 de novembro, será possível conferir Todas as Minhas Mortes, novo solo de Julio Conte
, com direção de Marcelo Restori. A peça teatral gaúcha aborda paternidade, morte e luto em um jogo de autoficção que mescla fatos, mitologia e referências a Shakespeare
, a partir de personagens como Sísifo, Édipo e Hamlet.
O calendário especial também conta com uma atração para a segunda semana de reabertura.
Nos dias 5 e 6 de dezembro, o musical Piaf, Eu Não Me Arrependo, protagonizado por Laila Garin
sobe ao palco do espaço. A superprodução resgata outro capítulo histórico do Theatro São Pedro: o prédio também passou por um amplo restauro em 1973, reabrindo em junho de 1984, com Bibi Ferreira cantando Piaf
em uma temporada que teve 41 sessões na época. A venda de ingressos para o musical será aberta em novembro.