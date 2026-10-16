King Jim celebra aniversário em espetáculo autobiográfico neste sábado

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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 11:40
Co-fundador dos Garotos da Rua traz clássicos de sua carreira e relatos intimistas sobre bastidores do rock gaúcho em show neste sábado (17)DIVULGAÇÃO/JC
O saxofonista e compositor King Jim apresenta o show King Jim - 70 anos de história e música neste sábado (17), às 18h30min, no Teatro dos Vampiros, espaço cultural localizado no Café Mal Assombrado (Rua Fernando Machado, 513). A apresentação propõe um formato de narrativa autobiográfica ao vivo. O evento tem ingressos limitados a 30 lugares, no valor único de R$ 50,00, disponíveis na plataforma Blumie.
No espetáculo, o co-fundador da banda Garotos da Rua resgata momentos marcantes de sua trajetória, bastidores da cena cultural e viradas de carreira por meio de falas e interpretações musicais. O show ainda conta com o acompanhamento do guitarrista Rodrigo Chaise, responsável pelos arranjos e diálogos harmônicos com o saxofone de King Jim.