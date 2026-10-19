Canções do Oriente Médio se misturam à brasilidade em espetáculo no Teatro Bruno Kiefer

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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 08:19
Grupo Bisele Klezmer reúne tradição judaico-europeia, influências do Oriente Médio e brasilidades em show nesta quarta (21)MI GENSAS/DIVULGAÇÃO/JC
O grupo Bisele Klezmer se apresenta na próxima quarta-feira (21), às 20h, no Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736). Sob a direção musical do pianista Guilherme Goldberg, o ensemble traz a Porto Alegre um mosaico sonoro que une a música judaico-europeia (klezmer), sonoridades do Oriente Médio e a brasilidade acústica. Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 e estão à venda na plataforma Sympla.
Com formação composta por violino, clarinete, piano, contrabaixo, bateria e vozes, a apresentação reúne arranjos refinados, canções poéticas e temas instrumentais vibrantes, incluindo o single Troptyanka. O nome da formação deriva do termo em iídiche bisele ("um pouquinho"), sintetizando a proposta de integrar múltiplas heranças culturais e geográficas sem fronteiras rígidas. A apresentação na Casa de Cultura Mario Quintana consolida a agenda de circulação da banda na Capital neste segundo semestre.