Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaCinema

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 13:10

Novo 'Batman' com Robert Pattinson perde diretor após problemas familiares

Novo filme da franquia terá filmagens retomadas e tem previsão de lançamento para 2028

Novo filme da franquia terá filmagens retomadas e tem previsão de lançamento para 2028

JONATHAN OLLEY/WARNER BROS/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
O cineasta Matt Reeves está deixando a cadeira de direção do novo filme do Batman, previsto para 2028, com Robert Pattinson no papel principal. Reeves teve problemas familiares e não vai poder seguir na produção do longa que continua "Batman", lançado há quatro anos. Reeves dirigiu o primeiro capítulo.
Steven Soderbergh assume a direção do novo filme. Ele é conhecido por ter dirigido "Onze Homens e Um Segredo" e "Magic Mike". As filmagens do novo "Batman" começaram em junho, foram paralisadas este mês, e voltam agora.

Notícias relacionadas