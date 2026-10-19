Renato Borghetti e Emily Borghetti falam sobre processo criativo e transmissão de saberes em bate-papo gratuito

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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 11:08
Encontro de gerações ocorre na próxima quarta-feira no Teatro Oficina Olga Reverbel com entrada mediante a doação de um livroDEPLAY PRODUÇÕES/DIVULGAÇÃO/JC
O músico e compositor Renato Borghetti e a bailarina e percussionista Emily Borghetti são os convidados da sexta edição do projeto Casa da Palavra, que ocorre na próxima quarta-feira (21), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel (Rua Riachuelo, 1.089). Com o tema O som do corpo, o corpo da palavra, o bate-papo entre pai e filha aborda os processos de criação artística, a transmissão de conhecimentos entre gerações e as pontes entre a gaita-ponto, a dança e o movimento. A mediação é da jornalista Bruna Paulin, e a entrada é garantida mediante a doação de um livro em boas condições na bilheteria do local, por ordem de chegada.
Promovido pelo Multipalco Eva Sopher com apoio da Casa da Memória Unimed/RS e do Sescoop/RS, o projeto quinzenal realiza encontros abertos ao público para discutir arte, memória e cultura contemporânea. Nesta quarta (21), os artistas refletem sobre como a música instrumental evoca paisagens e como a linguagem corporal atua como elemento de composição, partindo da pesquisa de ambos sobre as manifestações culturais do Sul e da América Latina.
Com mais de quatro décadas de trajetória, Renato Borghetti é referência na renovação do folclore gaúcho ao lado de sua gaita-ponto, além de idealizador do projeto social Fábrica de Gaiteiros. Já Emily Borghetti desenvolve pesquisas na intersecção entre o flamenco e as tradições platinas, sendo premiada por trabalhos como o solo Chula e por sua atuação em companhias de dança e projetos de preparação corporal.