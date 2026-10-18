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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 10:28

Dionne Warwick traz turnê de despedida ao Auditório Araújo Vianna nesta quarta (21)

Ícone da música internacional celebra 65 anos de carreira em show de clássicos nesta quarta (21)

Ícone da música internacional celebra 65 anos de carreira em show de clássicos nesta quarta (21)

ROBERTO FILHO/DIVULGAÇÃO/JC
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A cantora norte-americana Dionne Warwick se apresenta em Porto Alegre na próxima quarta-feira (21), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). A apresentação faz parte da Over and Out – A Farewell Tour, turnê que marca a despedida dos palcos da artista e encerra uma trajetória de 65 anos de carreira. O show representa o retorno de Dionne à Capital após mais de 15 anos de sua última passagem pela cidade. Os ingressos estão à venda pelo Sympla, a partir de R$ 270,00. 

No repertório, a vencedora de seis prêmios Grammy reúne clássicos que definiram a música pop e a soul music internacional, frutos de parcerias históricas com compositores como Burt Bacharach e Hal David. Entre os destaques do programa estão sucessos globais como Walk on By, Heartbreaker, Do You Know the Way to San Jose?, I'll Never Love This Way Again e That’s What Friends Are For.

Com mais de 100 milhões de cópias vendidas, a cantora construiu um catálogo fundamental para a música popular do século XX, além de ter integrado marcos beneficentes da indústria fonográfica, como a gravação de We Are the World. Em 2024, a intérprete recebeu uma homenagem no Rock & Roll Hall of Fame e o Grammy Lifetime Achievement Award em reconhecimento ao conjunto de sua obra.

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