Dionne Warwick traz turnê de despedida ao Auditório Araújo Vianna nesta quarta (21)

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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 10:28
Ícone da música internacional celebra 65 anos de carreira em show de clássicos nesta quarta (21)ROBERTO FILHO/DIVULGAÇÃO/JC
A cantora norte-americana Dionne Warwick se apresenta em Porto Alegre na próxima quarta-feira (21), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). A apresentação faz parte da Over and Out – A Farewell Tour, turnê que marca a despedida dos palcos da artista e encerra uma trajetória de 65 anos de carreira. O show representa o retorno de Dionne à Capital após mais de 15 anos de sua última passagem pela cidade. Os ingressos estão à venda pelo Sympla, a partir de R$ 270,00.
No repertório, a vencedora de seis prêmios Grammy reúne clássicos que definiram a música pop e a soul music internacional, frutos de parcerias históricas com compositores como Burt Bacharach e Hal David. Entre os destaques do programa estão sucessos globais como Walk on By, Heartbreaker, Do You Know the Way to San Jose?, I'll Never Love This Way Again e That’s What Friends Are For.
Com mais de 100 milhões de cópias vendidas, a cantora construiu um catálogo fundamental para a música popular do século XX, além de ter integrado marcos beneficentes da indústria fonográfica, como a gravação de We Are the World. Em 2024, a intérprete recebeu uma homenagem no Rock & Roll Hall of Fame e o Grammy Lifetime Achievement Award em reconhecimento ao conjunto de sua obra.