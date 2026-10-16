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CapaCulturaMúsica

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 16:16

Marcelo Gross apresenta clássicos em versão acústica no Túlio Piva nesta segunda (19)

Guitarrista e fundador da Cachorro Grande é atração desta Segunda Maluca

Guitarrista e fundador da Cachorro Grande é atração desta Segunda Maluca

ZÉ CARLOS DE ANDRADE/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC

O músico e compositor Marcelo Gross sobe ao palco do Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575) nesta segunda-feira (19), às 20h. No show Piano, Violão & Gross, o fundador e ex-guitarrista da banda Cachorro Grande revisita repertório autoral e faixas do seu EP mais recente sob uma perspectiva acústica e despojada, remetendo à estética da música de câmara. Os ingressos custam a partir de R$ 35,00 e estão disponíveis na plataforma Sympla

A abertura da casa ocorre às 19h e a noite conta com as participações especiais de Iandra Cattani e Eduardo Ritter. No palco, arranjos de voz, piano e violão dão nova roupagem a faixas como Dia Perfeito, Sinceramente e Quase Fui, destacando a essência melódica das composições lançadas pelo selo Imã Records. 

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