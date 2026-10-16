Pinacoteca Ruben Berta recebe exposição sobre conexões históricas e artísticas entre Brasil e Países Baixos

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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 11:17
Tela de Jeronimus Van Diest de 1673 (foto) é um dos destaques da exposição gratuita 'Entre Portos/Tussenhavens'PINACOTECA RUBEM BERTA/DIVULGAÇÃO/JC
A Pinacoteca Ruben Berta (Rua Duque de Caxias, 973) inaugura nesta sexta-feira (16), às 18h, a exposição Entre Portos/Tussenhavens: diálogos entre Brasil e Países Baixos. A mostra propõe um painel sobre o intercâmbio visual, o deslocamento de artistas e as marcas da expansão colonial entre os dois territórios ao longo de quase quatro séculos. Com entrada gratuita, o projeto integra a cooperação internacional financiada pelo edital Cultural Connections Netherlands–Brazil 2026, promovido pela Embaixada e pelos Consulados Gerais dos Países Baixos no Brasil.
A curadoria de Fernanda Soares da Rosa e Ricardo Henrique Ayres Alves articula peças dos séculos XVII e XVIII preservadas em acervos gaúchos com a produção de artistas contemporâneos brasileiros que atuaram nos Países Baixos, como Claudio Goulart e Flavio Pons. Entre os destaques do acervo histórico estão a pintura a óleo O Rejalma (1673), de Jeronimus Van Diest — uma das obras mais antigas sob custódia pública no Rio Grande do Sul —, e a gravura cartográfica Accuratissima Brasilia Tavola (1633), de Henricus Hondius, cedida pelo Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG/UFPel).
A programação inclui um seminário acadêmico no sábado (17), das 14h30min às 17h30min, no próprio espaço expositivo. A atividade debate a circulação cultural, memória e colonialidade com a participação dos pesquisadores Jesse Van Amelsvoort (Universidade de Amsterdã), Anelise De Carli (PUC-RS) e Eduardo Veras (Ufrgs). A realização é da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), via Laboratório de Arte e Cultura Visual (LACV), em parceria com a plataforma LI-MA (Amsterdã).