Coral Guarani e Tum Toin Foin misturam ancestral e moderno em show no Teatro Simões Lopes Neto

Em um espetáculo que marca os 400 anos das Missões Jesuíticas
, o Teatro Simões Lopes Neto recebe, nesta terça-feira (20), às 20h
, uma fusão entre a ancestralidade indígena, o jazz, a cumbia, o choro e outros ritmos latino-americanos
. O Jerojy Mbaraete Grupo
, coral jovem Guarani Mbya
de São Miguel das Missões, sobe ao palco ao lado da banda de câmara Tum Toin Foin
para celebrar as expressões culturais e a memória dos povos originários. Ingressos estão à venda por R$ 15,00 no site
do Sesc.
A música guarani que a gente conhece hoje é fruto de um encontro. Um encontro que ocorreu há quatro séculos, com a chegada dos jesuítas na região das Missões. Apesar das mazelas trazidas pela colonização e catequização, a arte encontrou frestas para florescer
num ambiente de dominação e achatamento de culturas ancestrais.
Sendo os guaranis uma comunidade muito musical, os colonizadores entenderam que a comunicação teria que se desenvolver a partir das canções. E assim foi: vieram para cá padres músicos que estabeleceram uma relação com os povos originários que se estendeu por mais de um século
.
Não se tem registro de como eram as sonoridades criadas pelos guarani pelos milênios que antecederam este encontro. O que se sabe é que desta troca nasceram as características que tornam essa obra tão única: a forte influência da música barroca europeia e a inédita presença de instrumentalização com violino e violão de cinco cordas, não vista na produção musical de nenhum outro povo indígena do País
.