U2 anuncia dois shows em São Paulo na turnê de 2027

O U2 se apresenta em 10 de março (quarta-feira) e 12 de março (sexta-feira) de 2027, às 21h, no Estádio MorumBIS (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1), em São Paulo, com abertura de Beck. Os shows fazem parte da turnê mundial Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth, que marca a volta da banda aos estádios e passa também pela Cidade do México e por Buenos Aires, as únicas cidades latino-americanas do roteiro. Os ingressos custam a partir de R$ 345,00 (meia-entrada) e R$ 690,00 (inteira), chegando a R$ 1.750,00 (inteira) no Gold Circle. A venda geral começa na próxima quinta-feira (22), às 10h, pelo site da Ticketmaster, e às 11h na bilheteria oficial. Antes disso, há pré-venda para assinantes do U2.com na segunda-feira (19) e pré-venda aberta ao público na quarta-feira (21). Cada pessoa pode comprar até quatro ingressos por CPF, limitados a duas meias-entradas.
A turnê acompanha o álbum Carnaval De Luz, o 16º de estúdio do grupo, com lançamento previsto para 13 de novembro de 2026. A faixa The Greatest Show On Earth, terceiro single do disco, já está disponível, com videoclipe dirigido por Anton Corbijn. Será a primeira turnê de estádios do U2 desde a The Joshua Tree, encerrada em dezembro de 2019.
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