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Publicada em 17 de Outubro de 2026 às 09:13

Diddy sofre fratura na cabeça após briga com traficante na prisão

Sean Combs, conhecido como Diddy, está preso após ser condenado por transporte para prostituição

Sean Combs, conhecido como Diddy, está preso após ser condenado por transporte para prostituição

NBC NEWS/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
O rapper Sean Combs, conhecido como Diddy, sofreu uma fratura na cabeça após se envolver em uma briga com um traficante jamaicano na prisão. O incidente aconteceu no último sábado (10), mas foi confirmado por veículos norte-americanos nesta semana. Diddy chegou a ser levado ao hospital, mas já retornou à prisão e foi colocado em regime solitário.
A informação foi primeiramente confirmada pelo site TMZ, que noticiou que o rapper teria sofrido um traumatismo craniano. Segundo a revista People, o ferimento sofrido por Diddy "não foi fatal".
Em nota enviada à revista, uma porta-voz do artista disse que "a saúde e o bem-estar de Sean são nossa preocupação imediata". "Agradecemos a todos que entraram em contato", afirmou o comunicado.
Em julho, Diddy também foi colocado em uma cela solitária depois de uma briga com um colega de cela na penitenciária FCI Fort Dix, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A confusão começou depois que o artista teria sido insultado por outro detento.
Diddy está preso desde setembro de 2024. Atualmente, a previsão é que ele deixe a penitenciária em 2028, caso mantenha bom comportamento. O rapper cumpre pena de 50 meses após ser condenado por transporte para fins de prostituição.

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