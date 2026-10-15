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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 14:31

Instituto Ling promove oficina e debate sobre corpos 50+

A oficina Dança no Papel usa o desenho como registro e testemunho da dança.

A oficina Dança no Papel usa o desenho como registro e testemunho da dança.

ALEX SERNAMBI/DIVULGAÇÃO/JC
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O Instituto Ling (João Caetano, 440) recebe o coletivo Novos Velhos Corpos neste sábado (17) para uma programação sobre arte, envelhecimento e longevidade, voltada ao público 50+, mas aberta a todas as idades. Às 10h, a coreógrafa Suzi Weber e o artista Fábio Zimbres conduzem a oficina Dança no Papel, que usa o desenho como registro da dança, com intervenção videográfica de Lisandro Bellotto. Às 19h, acontece o encontro Projeções + Debate: Danças Expandidas e Longevidade, com exibições audiovisuais e conversa entre artistas do coletivo sobre processos criativos e a presença de pessoas com mais de 50 anos nas artes cênicas. A inscrição para a oficina custa R$ 70,00, e a participação no debate é gratuita, com reservas pelo site do instituto ou na recepção do centro cultural.

A programação segue em 14 de novembro, às 20h, com a performance-festa A Noite Vai Chegar, que reúne improvisações em dança, coreografias acessíveis e discotecagem do DJ Kafu. Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 60,00.

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