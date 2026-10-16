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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 10:11

Teatro de marionetes 'Fios da Memória' faz homenagem a Odila Cardoso de Sena no Multipalco

Cacá Sena protagoniza o espetáculo solo que dá nova vida às marionetes criadas por Odila Cardoso de Sena.

Cacá Sena protagoniza o espetáculo solo que dá nova vida às marionetes criadas por Odila Cardoso de Sena.

CRISTINE ROCHOL/DIVULGAÇÃO/JC
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O TIM - Teatro de Marionetes estreia neste sábado (17) e domingo (18), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089), o espetáculo Fios da Memória, com entrada gratuita. Os ingressos são retirados uma hora antes de cada sessão. Protagonizada por Cacá Sena, com direção do marionetista catalão Jordi Bertran, a montagem é um tributo a Odila Cardoso de Sena (1913-2007), fundadora da companhia e criadora das mais de 60 marionetes do acervo. A classificação é livre, e a duração é de 45 minutos.

Fundado em Porto Alegre em 1954, o TIM é um grupo de origem familiar, hoje na terceira geração e é a companhia de teatro de bonecos mais antiga em atividade no Brasil. Fios da Memória é um dos três projetos brasileiros selecionados na linha de coprodução do Iberescena, entre 797 candidaturas de 18 países, e conta também com financiamento da Funarte. A montagem une as marionetes históricas de Odila à linguagem contemporânea desenvolvida em parceria com Bertran.

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