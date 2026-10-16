Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaPatrimônio

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 14:40

Cinemateca Capitólio oferece visitas guiadas em programa de alfabetização audiovisual

Passeio vai percorrer espaços do edifício histórico e oferecer experiências ligadas à projeção cinematográfica

Passeio vai percorrer espaços do edifício histórico e oferecer experiências ligadas à projeção cinematográfica

CINEMATECA CAPITÓLIO/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Neste domingo (18), a experiência cinematográfica é dentro do cinema, mas com as luzes acesas. A Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085) oferece, às 14h e às 16h, visitas guiadas gratuitas pelo prédio histórico que abriga o maior acervo audiovisual do sul do País.

Notícias relacionadas