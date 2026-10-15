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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 10:53

Porto da Música chega à sexta edição com Sombrero Luminoso e Jalile

Jalile mistura R&B, soul e groove a ritmos como axé, brega e funk em seu show no Porto da Música.

Jalile mistura R&B, soul e groove a ritmos como axé, brega e funk em seu show no Porto da Música.

LUISE AROSTEGUY/DIVULGAÇÃO/JC
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A sexta edição do Porto da Música acontece nesta sexta-feira (16), a partir das 18h, na Esplanada do Teatro Renascença, no Centro Municipal de Cultura (Érico Veríssimo, 307), com entrada gratuita. A programação reúne os shows de Jalile e da banda Sombrero Luminoso, que retorna aos palcos com a formação original, formada por Santiago Neto, Renato Mujeiko e Sidito el Magnífico, e apresenta uma seleção de clássicos de sua trajetória. Abrindo a noite, a DJ Mely Paredes toca um set com referências do rock autoral porto-alegrense.

Natural de Minas Gerais e residente em Porto Alegre, Jalile mistura R&B, soul e groove a ritmos como axé, brega e funk, em letras que tratam de romances e sofrências sáficas. Já a Sombrero Luminoso, surgida no fim dos anos 1990, aproxima o rock da cultura latino-americana e fronteiriça, com uso de portunhol nas letras, e teve seu primeiro álbum, de 2000, premiado com o Açorianos de Música.

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