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CapaCulturaCinema

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 09:10

Suspense 'Dentro da Baleia' traz relato de sobrevivência no estômago do gigante marinho

Longa chega aos cinemas com história de aventureiro que busca os restos mortais do pai em alto mar

Longa chega aos cinemas com história de aventureiro que busca os restos mortais do pai em alto mar

20TH CENTURY STUDIOS/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Um suspense subaquático é o que promete o longa Dentro da Baleia, que chega às telonas nesta quinta. Dirigido por Brian Duffield, o filme conta a história de um mergulhador (Austin Abrams) que resolve ir em busca dos restos mortais de seu pai (Josh Brolin) em alto mar. Na jornada, o pior acontece: o jovem é capturado por uma baleia cachalote de 25 metros e 60 toneladas.

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