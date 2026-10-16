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CapaCulturaCinema

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 00:40

Novo longa de Karim Aïnouz, Rosebush Pruning é estreia nos cinemas neste fim de semana

Novo longa de Karim Aïnouz, Rosebush Pruning é estreia nos cinemas neste fim de semana

Novo longa de Karim Aïnouz, Rosebush Pruning é estreia nos cinemas neste fim de semana

/FELIX DICKINSON/MUBI/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
Consagrado por A Vida Invisível (2019), Motel Destino (2024) e O Céu de Sueli (2006) o diretor cearense Karim Aïnouz reúne em seu novo longa um elenco de estrelas internacionais. Rosebush Pruning, ou Poda de Roseiras em português, chega aos cinemas neste final de semana com nomes como Pamela Anderson, Elle Fanning e Callum Turner.

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