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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 15:34

A redação do JC traz as melhores dicas culturais para o fim de semana de 16 a 18 de outubro

Exposição 'Caio Quintessencial' cumpre primeira semana com fotos e textos de Caio Fernando Abreu

Exposição 'Caio Quintessencial' cumpre primeira semana com fotos e textos de Caio Fernando Abreu

JESSICA BARCELLOS/DIVULGAÇÃO/JC
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Joana Luna Camargo, repórter do JC

Para quem curte rock britânico, minha dica para esta sexta-feira (16) é ir até o último reduto indie mod de Porto Alegre, o Casarão da Marquise 51 (Cristóvão Colombo, 51), para conferir a sexta edição da Festa Moda Mod. A noite tem dois shows de tributo: a Rádio Punk explode com o som de The Clash, com John Vitto (guitarra e voz), Jus Blackbird (voz), Julio Sasquatt (bateria) e Felipe Messa (baixo e voz). Na sequência, a Invasão Britânica toca clássicos do The Kinks, com Lucas Hanke (guitarra), Daniel Pedrosa (violão e voz), Beto Stone (bateria) e David Arcaide (baixo). Tem ainda DJ set para esticar a pista. O agito ao vivo começa às 23h, e os ingressos custam R$ 15,00 antecipados pelo Sympla ou R$ 25,00 na hora.

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