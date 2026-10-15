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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 13:14

Vitor Kley faz show de voz e violão no Bourbon Country

Vitor Kley leva ao palco um formato intimista, com o violão no centro do espetáculo.

Vitor Kley leva ao palco um formato intimista, com o violão no centro do espetáculo.

MURILO AMANCIO/DIVULGAÇÃO/JC
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O cantor e compositor Vitor Kley se apresenta nesta sexta-feira (16), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), com a turnê Sozinho e Bem Acompanhado: Voz, Violão e Vocês, espetáculo centrado na relação direta entre artista e plateia. O show tem o violão como eixo central, com momentos ao piano, e traz releituras de sucessos da carreira, canções menos exploradas em shows com banda e composições feitas para outros artistas. Os ingressos custam entre R$ 60,00 e R$ 250,00, com venda pelo Uhuu.

A turnê, que acontece paralelamente à tour do álbum As Pequenas Grandes Coisas, soma mais de dez datas confirmadas no Brasil e na Europa, com passagens por cidades como Londres, Amsterdã, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

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