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CapaCulturaMúsica

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 11:22

Kamaitachi leva turnê Acústico Kamaitachi ao Opinião

Kamaitachi apresenta releituras e músicas inéditas em formato acústico, inspirado no rock dos anos 90 e 2000.

Kamaitachi apresenta releituras e músicas inéditas em formato acústico, inspirado no rock dos anos 90 e 2000.

/STEFANO LOSCALZO/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O cantor e compositor Kamaitachi se apresenta neste domingo (18), às 20h, no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), com a turnê Acústico Kamaitachi, projeto que já rendeu um disco ao vivo e reúne releituras e músicas inéditas em formato intimista. O repertório passa por sucessos como 6 Balas, Alice, Julieta e Morgana, além de faixas recentes, como Regra da Casa e Perdido em Pensamentos. A turnê tem proposta visual renovada, assinada pelo designer gráfico Takada, e explora o contraste entre força e delicadeza. Restam poucos ingressos, que custam entre R$ 90,00 e R$ 180,00, com venda pelo Sympla.

Nascido no Rio de Janeiro como Rafael da Cruz Gonçalves, o nome artístico Kamaitachi vem do folclore japonês, e suas músicas dialogam com universos de mangás, séries e videogames.

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