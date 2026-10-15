Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaAgenda Jc

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 16:24

Cultura para todos os gostos na Agenda JC - confira a programação de 16 a 18 de outubro

Espetáculo infantil A Desconhecedora é atração no Instituto Ling neste sábado (17)

Espetáculo infantil A Desconhecedora é atração no Instituto Ling neste sábado (17)

DIOGO VAZ/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
SEXTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO

18h - O Porto da Música recebe Jalile, Sombrero Luminoso, que retorna à formação original, e Mely Paredes em noite de música autoral, na Esplanada do Teatro Renascença, no Centro Municipal de Cultura (Érico Veríssimo, 307). Entrada gratuita.

Notícias relacionadas