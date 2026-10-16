Orquestra da Ulbra dedica concerto à tradição musical russa

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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 08:10
A Orquestra de Câmara da Ulbra dedica o programa a compositores russos do final do século XIX./EDUARDO SEIDL/DIVULGAÇÃO/JC
A Orquestra de Câmara da Ulbra apresenta neste domingo (18), às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280), mais um concerto da série Domingo Clássico Petrobras, dedicado à tradição musical russa do final do século XIX. Sob regência de Tiago Flores, o programa reúne a Serenata para Cordas, de Vasily Kalinnikov, as Variações sobre um tema de Tchaikovsky, de Anton Arensky, e Souvenir de Florence, Op. 70, de Piotr Ilitch Tchaikovsky. A entrada é gratuita, com retirada antecipada de ingressos pelo Sympla.
As Variações de Arensky são baseadas em uma das canções para crianças, Op. 54, de Tchaikovsky, enquanto Souvenir de Florence, uma das peças mais conhecidas do repertório camerístico do compositor, recebeu esse nome porque um dos temas foi criado durante uma visita dele a Florença, na Itália. Criada em 1996 pelo maestro Tiago Flores, a Orquestra de Câmara da Ulbra é reconhecida como uma das principais do gênero no país.