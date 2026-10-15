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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 12:32

Ira! faz show de encerramento da turnê acústica no Araújo Vianna

Nasi e Edgar Scandurra, fundadores do Ira!, lideram a banda no show que encerra a turnê comemorativa.

Nasi e Edgar Scandurra, fundadores do Ira!, lideram a banda no show que encerra a turnê comemorativa.

ANA CARINA ZARATIN/DIVULGAÇÃO/JC
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O Ira! se apresenta neste sábado (17), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), em show de encerramento da turnê Ira! Acústico 20 Anos, que celebra duas décadas do álbum MTV Acústico. O repertório reúne sucessos como Envelheço na Cidade, O Girassol, Eu Quero Sempre Mais e Flores de Você. Além de Nasi (vocal) e Edgar Scandurra (violão), o grupo é acompanhado por Daniel Scandurra (baixolão), Johnny Boy Chaves (teclado), Jonas Moncaio (cello), Juba Carvalho (percussão) e Evaristo Pádua (bateria). Restam poucos ingressos, que custam entre R$ 120,00 e R$ 380,00, com venda pelo Sympla.

Fundado no início dos anos 1980 por Nasi e Edgar Scandurra, o Ira! tem 15 álbuns lançados, e o MTV Acústico, de 2004, vendeu mais de 800 mil cópias e levou a banda a mais de 200 shows pelo país. O grupo também figura duas vezes na lista dos 100 maiores álbuns da música brasileira da Rolling Stone, com Vivendo e Não Aprendendo e Psicoacústica.

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