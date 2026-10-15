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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 07:51

Pabllo Vittar leva o Halloween da Pabllo à Fly 51em Porto Alegre

Halloween da Pabllo é o tradicional evento de Dia das Bruxas da cantora, que neste ano tem o tema Circo dos Horrores.

Halloween da Pabllo é o tradicional evento de Dia das Bruxas da cantora, que neste ano tem o tema Circo dos Horrores.

IGOR MELO/DIVULGAÇÃO/JC
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A cantora Pabllo Vittar apresenta neste sábado (17), às 23h, na Fly 51 (Augusto Severo, 797), a edição 2026 do Halloween da Pabllo, festa tradicional de Dia das Bruxas da artista, que neste ano tem o tema Circo dos Horrores. Os ingressos custam a partir de R$ 130,00, com venda pelo Uhuu e a casa abre às 21h. A turnê, que estreou em São Paulo, chega a Porto Alegre pela primeira vez e segue depois por Recife, Natal e Belo Horizonte.

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