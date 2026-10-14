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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 16:11

Claudia Raia estrela musical 'Tarsila, a Brasileira' no Teatro Fiergs

Claudia Raia protagoniza e produz o espetáculo que homenageia uma das maiores artistas do país.

Claudia Raia protagoniza e produz o espetáculo que homenageia uma das maiores artistas do país.

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O musical Tarsila, a Brasileira cumpre temporada no Teatro Fiergs (Assis Brasil, 8787) de quinta-feira (15) a domingo (18), com sessões na quinta e na sexta, às 21h, no sábado, às 16h e às 21h, e no domingo, às 18h. Protagonizada e produzida por Claudia Raia, com Jarbas Homem de Mello no papel de Oswald de Andrade, a montagem acompanha a trajetória da pintora do retorno de Paris, em 1922, à criação do Abaporu e à crise de 1929. O texto e as letras são de Anna Toledo e José Possi Neto, que também assina a encenação, e a direção musical é de Guilherme Terra. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00, pelo Uhuu, e a casa abre uma hora antes de cada sessão.

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