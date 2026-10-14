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CapaCulturaArtes Visuais

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 14:05

Chico Baldini expõe desenhos inéditos no Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz

Chico Baldini desenha em preto e branco as 16 obras inéditas criadas especialmente para a exposição.

Chico Baldini desenha em preto e branco as 16 obras inéditas criadas especialmente para a exposição.

CHICO BALDINI/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A exposição Te Espero no Quarto, do artista gaúcho Chico Baldini, radicado na Bahia, abre nesta quinta-feira (15), às 18h, no Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (Largo João Amorim de Albuquerque, 72), com entrada gratuita. A mostra reúne 16 desenhos inéditos em preto e branco, criados com exclusividade para o espaço, com curadoria de Jovani Bórttoncéllo. Os trabalhos partem das histórias de uma casa construída para a vida familiar de seu proprietário, dono de um cabaré e de um cassino, e trazem à imagem personagens que se misturam a naipes de cartas e a pavões. A visitação segue até 15 de novembro.

Nascido em Porto Alegre, em 1976, Baldini é graduado em Publicidade e Propaganda pela UFRGS e estudou desenho e pintura na Parsons School of Design, em Nova Iorque. Após mais de duas décadas como ilustrador e diretor criativo, dedica-se integralmente ao desenho e vive atualmente em Salvador.

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