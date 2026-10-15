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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 17:11

Sesi celebra 80 anos com exposição no Instituto Caldeira

Mostra gratuita fica em cartaz até 29 de novembro e ressalta atuação da entidade como agente de transformação no Brasil

Mostra gratuita fica em cartaz até 29 de novembro e ressalta atuação da entidade como agente de transformação no Brasil

LEONARDO DALLA PORTA/SISTEMA FIERGS/DIVULGAÇÃO
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
Fotografias, documentos, troféus, miniaturas, cartazes e curiosidades estampam as paredes do prédio Guahyba do Instituto Caldeira (Rua Frederico Mentz, 1.571) para contar a história de oito décadas do de trajetória do Serviço Social da Indústria (Sesi) no Rio Grande do Sul e no Brasil. Mais do que uma exposição, Sesi 80 anos: Cuidando de Quem Faz a Indústria pode ser caracterizada como uma experiência que convida os visitantes a olhar de diferentes perspectivas para a história da entidade.

A mostra gratuita foi instalada na última terça-feira (13) e fica em cartaz até dia 29 de novembro, com visitas apoiadas da equipe educativa de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Escolas e outros grupos podem agendar a visitação guiada pelo WhatsApp (51) 99322-5167, sendo o último agendamento às 17h.

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