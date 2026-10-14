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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 12:32

Shows lideram consumo presencial de cultura no Brasil, afirma pesquisa

88% dos entrevistados fizeram ao menos uma atividade cultural presencial no último ano, diz Fundação Itaú

88% dos entrevistados fizeram ao menos uma atividade cultural presencial no último ano, diz Fundação Itaú

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
A participação dos brasileiros em atividades culturais presenciais cresceu neste ano, com avanço nas idas a shows, museus, exposições e centros culturais. Segundo a sétima edição da pesquisa Hábitos Culturais, do Observatório Fundação Itaú, com apoio técnico do Datafolha, 88% dos entrevistados fizeram ao menos uma atividade cultural presencial nos 12 meses anteriores ao levantamento, ante 84% em 2025.
A pesquisa ouviu 2.448 pessoas de 16 a 65 anos, em 137 municípios de todas as regiões do país, entre 7 e 20 de julho deste ano.

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