A vida cultural de Porto Alegre é cheia de opções - confira a Agenda JC para 15 de outubro

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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 00:25

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Kiti Santos apresenta show 'Tem que ser bom, senão nem é!' no Café Fon Fon

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VINICIUS ANGELI/DIVULGAÇÃO/JC
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20h - Espetáculo solo de Tânia Farias, M.E.D.E.I.A, da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, cumpre temporada na Terreira da Tribo (Pátria, 98). Entrada franca, com senhas 30 minutos antes de cada sessão. Repete sexta, 20h.

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