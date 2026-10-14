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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 09:27

Com cenário de novelos, Mulheres em Trama estreia nesta quinta (15) no Teatro Oficina Olga Reverbel

Montagem da Nós Cia. de Teatro traz novelos doados por dezenas de mulheres para refletir sobre o feminino, a coletividade e a natureza

Montagem da Nós Cia. de Teatro traz novelos doados por dezenas de mulheres para refletir sobre o feminino, a coletividade e a natureza

NOS CIA DE TEATRO/DIVULGAÇÃO/JC
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A Nós Cia. de Teatro estreia nesta quinta-feira (15), às 19h, o espetáculo Mulheres em Trama no Teatro Oficina Olga Reverbel (Rua Riachuelo, 1.089). Com dramaturgia coletiva e direção de Leticia Virtuoso, a produção propõe um mergulho sobre as inquietudes, os desejos e os territórios ocupados pelas mulheres na sociedade contemporânea. Os ingressos para a sessão única estão à venda no site do Theatro São Pedro, por valores a partir de R$ 30,00.

O elemento central da montagem é uma grande trama cênica construída pelas próprias atrizes a partir de novelos de lã e linhas doados por diversas mulheres. Esse emaranhado visual carrega histórias e afetos individuais que se transformam em uma estrutura coletiva durante a encenação, podendo ser recriada a cada apresentação. O texto estabelece ainda uma analogia entre os ciclos da natureza, a fluidez das águas e a resistência feminina diante das formas de controle historicamente impostas a ambas.

Em cena, as atrizes e dramaturgas Amanda Hamermüller, Ana Delarte, Anjali Rodrigues, Paula Cardoso e Raquel Tessari dão corpo às narrativas, que também incorporam trechos poéticos da escritora Lilian Rocha. A equipe técnica conta com iluminação de Veridiana Mendes, operação de som de Vivian Azevedo e registros fotográficos de Júlia Oliveira e Rafa Moraes.

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