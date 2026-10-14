Paulo Ledur lança autobiografia que revisita oito décadas de vida

Quantas histórias tem para contar alguém que chega aos 80 anos? E mais, alguém que dedicou 50 deles para o mundo das palavras? Paulo Flávio Ledur se torna octogenário neste 15 de outubro
(uma bela data para um professor aniversariar) e, na celebração, lança a autobiografia Paixão pelo Livro
.O escritor, revisor, docente e fundador da Editora AGE
revisitou sua trajetória pessoal e profissional na publicação que será apresentada a partir das 18h
, no Foyer do Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (Av. Érico Veríssimo, 307). Exemplares já estão à venda pelo site
da AGE com preço de capa a R$ 76,00. No lançamento, a obra estará com 20% de desconto
.
Ledur afirma que sempre foi avesso a biografias por considerar que muitas acabam caindo num simples exercício de vaidade. Mas que foi influenciado por amigos, há cerca de cinco anos, a marcar no papel a sua trajetória de vida
.
“Estava contando causos para Armindo Trevisan, que me convenceu a registrar as minhas histórias. Na pandemia, eu resolvi ocupar meu tempo com isso. Sempre com a preocupação de não ser um exercício de vaidade. Com o foco sempre no leitor, nunca em mim
”, conta.
Sempre antenado nas tendências do mercado editorial
, o escritor ainda diz que outra motivação para a publicação é a alta na procura pelo gênero biográfico por leitores
. “É o mercado que determina o que é mais indicado pra gente fazer e editar. Biografias estão na moda
, por isso também resolvi publicar a minha”, explica.
A obra faz uma viagem no tempo que começa com um capítulo dedicado à infância em Bom Princípio nos anos 1940
. Filho de pequenos agricultores, até os 6 anos Paulo só conhecia o idioma alemão
. Quando entrou na escola, passou a estudar português, “o que muito me influenciou a ser professor
”, recorda. Passou pela formação seminarista
até os 18 anos, quando declarou sua independência.
“Até então eu só cumpria ordens, fazia o que diziam que eu tinha que fazer. Meus pais, os superiores do colégio. Então quando completei a maioridade cheguei para o reitor do seminário e anunciei que ia embora. Aí disse ele: ‘e se eu não deixar?’ ao que respondi: ‘então eu vou fugir
’.”
É aí que inicia o que é considerado por Ledur como o “capítulo mais importante” da obra. Sua chegada a Porto Alegre e sua profunda e frutífera relação com o Irmão José Otão
, então reitor da Pucrs. Foi com ele que o escritor conseguiu seu primeiro emprego e aprendeu os ofícios que o levaram à criação da Editora AGE.
“Era muito oneroso as editoras terem um departamento que fizesse a revisão dos livros
, a revisão gramatical, a diagramação, etc. Foi daí que surgiu a ideia de criar uma empresa que ajudasse as editoras a fazerem isso
”, conta o escritor sobre a criação da AGE – Assessoria Gráfica e Editorial
, em 1976.
Com o advento dos meios digitais, tornou-se mais fácil que editoras fizessem estes trabalhos sem ajuda de terceiros. Foi aí que a empresa se tornou a Editora AGE
, que ao longo dos anos construiu um catálogo que reúne literatura, história, biografias, negócios e diferentes áreas do conhecimento
e hoje celebra meio século de vida.
Com uma trajetória que atravessou a era do chumbo dos linotipos até alcançar a revolução digital
, a Editora AGE acompanha as transformações do mercado. Atualmente, a casa aposta na oferta de e-books
e no uso de Inteligência Artificial
para apoiar a redação e a correção de textos.
Essas e mais histórias estão reunidas em Paixão pelo Livro
, que, mais do que organizar acontecimentos em ordem cronológica, revela como a relação com as palavras se tornou um fio condutor da vida de Paulo Ledur
. Família, trabalho, amizades, literatura e os bastidores do universo editorial aparecem em uma narrativa marcada pela objetividade, pelo humor e pela gratidão
.
Além dos milhares de livros que passaram por sua leitura como revisor, Ledur construiu uma extensa produção como autor. São mais de 30 títulos publicados
, entre eles a série em quatro volumes Os Pecados da Língua
, desenvolvida em parceria com o chargista Sampaulo e best-seller na Feira do Livro de Porto Alegre; Guia Prático da Nova Ortografia
, primeiro livro publicado no Brasil sobre o acordo ortográfico; Português Prático
; e Escreva Direito
.
Também escreveu biografias de personalidades como Fábio André Koff
e Eduardo de Rose
. Paralelamente à atuação editorial, desenvolveu uma longa trajetória no magistério superior, além disso, dirigiu o Instituto Estadual do Livro, presidiu o Conselho Estadual de Cultura e a Câmara Rio-Grandense do Livro, entidade da qual participa desde 1972 e na qual teve atuação ligada ao desenvolvimento da Feira do Livro de Porto Alegre.