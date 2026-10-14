Paulo Ledur lança autobiografia que revisita oito décadas de vida

Quantas histórias tem para contar alguém que chega aos 80 anos? E mais, alguém que dedicou 50 deles para o mundo das palavras?(uma bela data para um professor aniversariar) e, na celebração,revisitou sua trajetória pessoal e profissional na publicação que será apresentada a partir das, no Foyer do Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (Av. Érico Veríssimo, 307).da AGE com preço de capa a R$ 76,00. No lançamento, a obra estará comLedur afirma que sempre foi avesso a biografias por considerar que muitas acabam caindo num simples exercício de vaidade. Mas que foi influenciado por amigos, há cerca de cinco anos, a“Estava contando causos para Armindo Trevisan, que me convenceu a registrar as minhas histórias. Na pandemia, eu resolvi ocupar meu tempo com isso.”, conta.Sempre antenado nas, o escritor ainda diz que outra motivação para a publicação é a. “É o mercado que determina o que é mais indicado pra gente fazer e editar., por isso também resolvi publicar a minha”, explica.A obra faz uma viagem no tempo que começa com um capítulo dedicado à. Filho de pequenos agricultores,. Quando entrou na escola, passou a estudar português, “o que muito me”, recorda. Passou pelaaté os 18 anos, quando declarou sua independência.“Até então eu só cumpria ordens, fazia o que diziam que eu tinha que fazer. Meus pais, os superiores do colégio. Então quando completei a maioridade cheguei para o reitor do seminário e anunciei que ia embora. Aí disse ele: ‘e se eu não deixar?’ ao que respondi: ‘’.”É aí que inicia o que é considerado por Ledur como o “capítulo mais importante” da obra. Sua, então reitor da Pucrs. Foi com ele que o escritor conseguiu seu primeiro emprego e aprendeu os ofícios que o levaram à criação da Editora AGE.“Era muito, a revisão gramatical, a diagramação, etc. Foi daí que surgiu a ideia de”, conta o escritor sobre a criação da, em 1976.Com o advento dos meios digitais, tornou-se mais fácil que editoras fizessem estes trabalhos sem ajuda de terceiros. Foi aí que a, que ao longo dos anos construiu um catálogo que reúnee hoje celebra meio século de vida.Com uma trajetória que atravessou, a Editora AGE acompanha as transformações do mercado. Atualmente, a casa aposta na oferta dee nopara apoiar a redação e a correção de textos.Essas e mais histórias estão reunidas em, que, mais do que organizar acontecimentos em ordem cronológica, revela como a. Família, trabalho, amizades, literatura e os bastidores do universo editorial aparecem em umaAlém dos milhares de livros que passaram por sua leitura como revisor, Ledur construiu uma extensa produção como autor. São, entre eles a série em quatro volumes, desenvolvida em parceria com o chargista Sampaulo e best-seller na Feira do Livro de Porto Alegre;, primeiro livro publicado no Brasil sobre o acordo ortográfico;; eTambém escreveu biografias de personalidades como. Paralelamente à atuação editorial, desenvolveu uma longa trajetória no magistério superior, além disso, dirigiu o Instituto Estadual do Livro, presidiu o Conselho Estadual de Cultura e a Câmara Rio-Grandense do Livro, entidade da qual participa desde 1972 e na qual teve atuação ligada ao desenvolvimento da Feira do Livro de Porto Alegre.