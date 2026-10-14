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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 12:50

Paulo Ledur lança autobiografia que revisita oito décadas de vida

Obra chega ao público nesta quinta (15) em evento com participação do autor no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues

Obra chega ao público nesta quinta (15) em evento com participação do autor no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues

ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
Quantas histórias tem para contar alguém que chega aos 80 anos? E mais, alguém que dedicou 50 deles para o mundo das palavras? Paulo Flávio Ledur se torna octogenário neste 15 de outubro (uma bela data para um professor aniversariar) e, na celebração, lança a autobiografia Paixão pelo Livro.

O escritor, revisor, docente e fundador da Editora AGE revisitou sua trajetória pessoal e profissional na publicação que será apresentada a partir das 18h, no Foyer do Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (Av. Érico Veríssimo, 307). Exemplares já estão à venda pelo site da AGE com preço de capa a R$ 76,00. No lançamento, a obra estará com 20% de desconto.

Ledur afirma que sempre foi avesso a biografias por considerar que muitas acabam caindo num simples exercício de vaidade. Mas que foi influenciado por amigos, há cerca de cinco anos, a marcar no papel a sua trajetória de vida.

“Estava contando causos para Armindo Trevisan, que me convenceu a registrar as minhas histórias. Na pandemia, eu resolvi ocupar meu tempo com isso. Sempre com a preocupação de não ser um exercício de vaidade. Com o foco sempre no leitor, nunca em mim”, conta.

Sempre antenado nas tendências do mercado editorial, o escritor ainda diz que outra motivação para a publicação é a alta na procura pelo gênero biográfico por leitores. “É o mercado que determina o que é mais indicado pra gente fazer e editar. Biografias estão na moda, por isso também resolvi publicar a minha”, explica.

A obra faz uma viagem no tempo que começa com um capítulo dedicado à infância em Bom Princípio nos anos 1940. Filho de pequenos agricultores, até os 6 anos Paulo só conhecia o idioma alemão. Quando entrou na escola, passou a estudar português, “o que muito me influenciou a ser professor”, recorda. Passou pela formação seminarista até os 18 anos, quando declarou sua independência.

“Até então eu só cumpria ordens, fazia o que diziam que eu tinha que fazer. Meus pais, os superiores do colégio. Então quando completei a maioridade cheguei para o reitor do seminário e anunciei que ia embora. Aí disse ele: ‘e se eu não deixar?’ ao que respondi: ‘então eu vou fugir’.”

É aí que inicia o que é considerado por Ledur como o “capítulo mais importante” da obra. Sua chegada a Porto Alegre e sua profunda e frutífera relação com o Irmão José Otão, então reitor da Pucrs. Foi com ele que o escritor conseguiu seu primeiro emprego e aprendeu os ofícios que o levaram à criação da Editora AGE.

“Era muito oneroso as editoras terem um departamento que fizesse a revisão dos livros, a revisão gramatical, a diagramação, etc. Foi daí que surgiu a ideia de criar uma empresa que ajudasse as editoras a fazerem isso”, conta o escritor sobre a criação da AGE – Assessoria Gráfica e Editorial, em 1976.

Com o advento dos meios digitais, tornou-se mais fácil que editoras fizessem estes trabalhos sem ajuda de terceiros. Foi aí que a empresa se tornou a Editora AGE, que ao longo dos anos construiu um catálogo que reúne literatura, história, biografias, negócios e diferentes áreas do conhecimento e hoje celebra meio século de vida.

Com uma trajetória que atravessou a era do chumbo dos linotipos até alcançar a revolução digital, a Editora AGE acompanha as transformações do mercado. Atualmente, a casa aposta na oferta de e-books e no uso de Inteligência Artificial para apoiar a redação e a correção de textos.

Essas e mais histórias estão reunidas em Paixão pelo Livro, que, mais do que organizar acontecimentos em ordem cronológica, revela como a relação com as palavras se tornou um fio condutor da vida de Paulo Ledur. Família, trabalho, amizades, literatura e os bastidores do universo editorial aparecem em uma narrativa marcada pela objetividade, pelo humor e pela gratidão.

Além dos milhares de livros que passaram por sua leitura como revisor, Ledur construiu uma extensa produção como autor. São mais de 30 títulos publicados, entre eles a série em quatro volumes Os Pecados da Língua, desenvolvida em parceria com o chargista Sampaulo e best-seller na Feira do Livro de Porto Alegre; Guia Prático da Nova Ortografia, primeiro livro publicado no Brasil sobre o acordo ortográfico; Português Prático; e Escreva Direito.

Também escreveu biografias de personalidades como Fábio André Koff e Eduardo de Rose. Paralelamente à atuação editorial, desenvolveu uma longa trajetória no magistério superior, além disso, dirigiu o Instituto Estadual do Livro, presidiu o Conselho Estadual de Cultura e a Câmara Rio-Grandense do Livro, entidade da qual participa desde 1972 e na qual teve atuação ligada ao desenvolvimento da Feira do Livro de Porto Alegre.

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