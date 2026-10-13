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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 11:24

Morre Netinho, do hit 'Mila', aos 60 anos

Artista enfrentava um câncer do sistema linfático e faleceu nesta terça (13)

Artista enfrentava um câncer do sistema linfático e faleceu nesta terça (13)

Redes Sociais/Reprodução/JC
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Um dos principais nomes do axé music, Netinho morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em Salvador. O artista foi diagnosticado com câncer no sistema linfático em março de 2025. A informação veio a público por meio de comunicado publicado por sua equipe na página de Instagram do cantor. 

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