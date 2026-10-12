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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 17:21

Morre Jomard Muniz de Britto, cineasta e precursor do tropicalismo em Pernambuco, aos 89 anos

Jomard Muniz de Britto foi professor universitário, cineasta e explorou diferentes dimensões artísticas

Jomard Muniz de Britto foi professor universitário, cineasta e explorou diferentes dimensões artísticas

Jan Ribeiro/Secult-PE/Fundarpe/Divulgação/JC
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Agências
Jomard Muniz de Britto, escritor e cineasta considerado um dos precursores do tropicalismo em Pernambuco, morreu na madrugada desta segunda-feira, 12, aos 89 anos. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular do Recife. O artista enfrentava um quadro grave de infecção respiratória nos pulmões.

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