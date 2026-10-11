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Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 14:12

Morre Edson Silva, o Heitor de 'Laços de Família' e dublador, aos 95 anos

Ator e dublador, Edson Silva teve sua última aparição nas telas em 2004, na novela Senhora do Destino

Ator e dublador, Edson Silva teve sua última aparição nas telas em 2004, na novela Senhora do Destino

TV Globo/Reprodução/JC
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Agências
O ator e dublador Edson Silva morreu aos 95 anos. Conhecido por interpretar Heitor, motorista de Alma, vivida por Marieta Severo, em "Laços de Família", de 2000, ele teve a morte anunciada no sábado (10) pelo perfil Dublapédia Brasil, no Instagram. A causa não foi divulgada.
Nascido em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em 25 de outubro de 1930, Silva se mudou para o Rio de Janeiro no início dos anos 1950 para seguir carreira artística. Na capital fluminense, estudou teatro com Paschoal Carlos Magno.
Os palcos ocuparam quase três décadas de sua trajetória, período em que também dirigiu espetáculos. Entre as montagens estão "O Auto da Compadecida", de 1962, com Joana Fomm, "Lampião" e "Sinhá Moça". No cinema, integrou o elenco de "Mineirinho Vivo ou Morto", de 1967, e "Quem Matou Pacífico?", de 1977.

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