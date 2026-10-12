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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 17:22

Paulo Monteiro lança livro com recital de sopranos no Teatro Oficina Olga Reverbel

Investidor com 35 anos de experiência, Paulo Monteiro une arte e negócios em seu livro de estreia.

Investidor com 35 anos de experiência, Paulo Monteiro une arte e negócios em seu livro de estreia.

LEANDRO DRUZIAN/DIVULGAÇÃO/JC
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O empresário gaúcho Paulo Monteiro lança nesta terça-feira (13), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089), o livro Evoluir É Uma Arte: Investir em Si Mesmo É o Melhor Investimento, com entrada gratuita mediante retirada de senhas uma hora antes na bilheteria. A obra de estreia do autor na literatura une filosofia, psicologia, música e negócios para narrar sua trajetória, da infância marcada pela pobreza em Uruguaiana até se tornar investidor com 35 anos de experiência. O evento conta com sessão de autógrafos e recital das sopranos Carla Maffioletti e Elisa Lopes, acompanhadas por Eduardo Knob ao piano e Vagner Cunha ao violino, que apresentam uma síntese do álbum Humanitas, composto especialmente em diálogo com o livro. O livro custa R$ 79,90 e está à venda no site da Editora Gente.

Com 190 páginas, publicado pela Editora Gente, o livro reúne aprendizados de mais de cinco décadas de Monteiro, incluindo o convívio com os psicanalistas David E. Zimerman e Contardo Calligaris, além de referências a autores como Aristóteles, Sartre e Dante Alighieri. Hoje aos 56 anos, Monteiro é cofundador e CEO da M&T Capital Partners.

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