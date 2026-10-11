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Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 13:00

Dable e Moscheta expõem obras de expedição pelo rio Côa no Instituto Ling

A exposição reúne obras produzidas durante os dez dias de travessia pelo rio Côa e também nos ateliês dos artistas.

A exposição reúne obras produzidas durante os dez dias de travessia pelo rio Côa e também nos ateliês dos artistas.

MARCELO MOSCHETA/DIVULGAÇÃO/JC
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A exposição Côa Road Movie abre nesta terça-feira (13), às 19h, no Instituto Ling (João Caetano, 440), com entrada gratuita e bate-papo entre os artistas Guilherme Dable e Marcelo Moscheta, mediante inscrição no site do instituto. A mostra reúne pinturas, aquarelas, fotografias e desenhos produzidos pela dupla durante expedição de dez dias pelos 135 km do rio Côa, em Portugal, região marcada por arte rupestre milenar e paisagens preservadas. A visitação segue até 30 de janeiro, de segunda a sábado, das 10h30 às 20h.

Amigos há 15 anos, mas sem trabalhos anteriores em conjunto, Dable e Moscheta desenvolveram as obras tanto durante o percurso quanto posteriormente, em seus ateliês individuais, explorando temas como memória, tempo e território. Guilherme Dable, porto-alegrense, tem obras em coleções como o MARGS e o MAM/RJ, enquanto Marcelo Moscheta, formado pela Unicamp, vive atualmente em Portugal, onde cursa doutorado em Arte Contemporânea.

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