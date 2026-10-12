19ª Aldeia Sesc reúne arte, cultura e formação em São Leopoldo

São Leopoldo recebe, de 14 a 18 de outubro, das 8h às 20h, a 19ª Aldeia Sesc Capilé, na Praça do Imigrante (Dom João Becker, 575), com programação gratuita de música, dança, teatro, literatura e oficinas. Com o tema Mulheres do Tempo: Vozes e Legados, o evento reúne artistas locais, estaduais e nacionais, propondo novas formas de olhar e interagir com o mundo a partir da arte e da cultura viva. Entre os destaques estão o espetáculo de palhaçaria Riso de Mãe é Coisa Séria, do Teatro a Mil, o show 50 Tons de Pretas – Tributo a Elza Soares e apresentações de Shana Müller, Jo Melia e Mari Nolasco. Mais informações pelo telefone (51) 3592-2129 ou WhatsApp (51) 99367-8714.
Programação completa:
14/10 (quarta-feira)
13h: Oficina Literária "Cartas Para Você"
14h: Matuarte – apresentações do Maturidade Ativa do Sesc São Leopoldo
15h30: Música – show "Nossa Bailanta", com Fofa Nobre
18h: Dança/Performance – "Faces Femininas"
18h45: Abertura Oficial da Aldeia Sesc
19h: Literatura – Ana Clara Paim, com "O Mundo Que Eu Vejo"
15/10 (quinta-feira)
9h: Oficina "Riso de Mãe é Coisa Séria" – Teatro a Mil
10h: Oficina "Colorindo a Nossa Aldeia"
10h30: BiblioSesc – Contação de Histórias
12h: Intervalo
14h: Espetáculo "Riso de Mãe é Coisa Séria" – Teatro a Mil
15h: Oficina "Colorindo a Nossa Aldeia"
15h30: BiblioSesc – Contação de Histórias
18h: Mesa "Mulheres: Ancestralidades no Cerne do Fazer Artístico", com Silvana Rodrigues
19h30: Artes Cênicas – "Flamenco Negro"
16/10 (sexta-feira)
9h: Espetáculo "Riso de Mãe é Coisa Séria" – Teatro a Mil
10h: Oficina "Colorindo a Nossa Aldeia"
10h30: BiblioSesc – Contação de Histórias
12h: Intervalo
14h: Espetáculo "Riso de Mãe é Coisa Séria" – Teatro a Mil
15h: Oficina "Colorindo a Nossa Aldeia"
15h30: BiblioSesc – Contação de Histórias
18h: Música – Quarteto Feminino de Cordas
19h30: Música – "50 Tons de Pretas – Tributo a Elza Soares"
17/10 (sábado)
10h: Aldeia em Movimento – Funcional e Pilates Solo
12h: Intervalo
14h30: Oficina Circense "Diversificando" – Grupo Corpos e Sombras
14h30 às 18h30: Brinquedos Infláveis
15h: Oficina "Mãos Femininas: Arte que Floresce"
15h: Performance "Eu Mulher" – Grupo Corpos e Sombras
16h: Dança – Hani Zazu
16h30: BiblioSesc – Contação de Histórias
19h: Música – Shana Müller
18/10 (domingo)
9h às 11h: Aldeia Run
9h às 11h30: Brinquedos infláveis
14h: Performance Literária "Cartas Para Você"
14h30: Oficina Circense "Diversificando" – Grupo Corpos e Sombras
14h30 às 18h30: Brinquedos Infláveis
16h30: Dança – "Elas Ocupam" – Grupo Explosão
17h: Música – Jo Melia
18h30: Música – Mari Nolasco
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!