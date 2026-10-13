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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 16:25

João Bosco comemora 80 anos com show no Bourbon Country

O show celebra os 80 anos de João Bosco e os 54 anos de uma carreira marcada por clássicos da MPB.

O show celebra os 80 anos de João Bosco e os 54 anos de uma carreira marcada por clássicos da MPB.

LEO AVERSA/DIVULGAÇÃO/JC
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O cantor e compositor João Bosco celebra 80 anos de vida com show nesta quinta-feira (15), às 20h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), dentro da turnê "João Bosco 80 Anos". A apresentação marca o lançamento do álbum Amigos Novos e Antigos, que reúne 17 faixas com regravações de clássicos ao lado de nomes como Zeca Pagodinho, Chico Buarque e Hamilton de Holanda. O repertório revisita parcerias históricas com Aldir Blanc, como O Bêbado e a Equilibrista e De Frente pro Crime. Os ingressos custam a partir de R$ 80,00 pelo site Uhuu ou na bilheteria oficial.

Nascido em Ponte Nova (MG), João Bosco iniciou a carreira nos anos 1970 e soma mais de 40 álbuns lançados. Segundo o Ecad, o artista tem 365 obras musicais e 749 gravações cadastradas, com O Bêbado e a Equilibrista liderando o ranking das canções mais regravadas de seu repertório, com 116 versões.

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