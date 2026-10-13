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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 11:11

Estevão Cogoy lança livro de poemas na Casa de Cultura Mario Quintana

Enquanto Carbono reúne 42 poemas que dialogam com mitos tradicionais e tecnoutopias contemporâneas.

Enquanto Carbono reúne 42 poemas que dialogam com mitos tradicionais e tecnoutopias contemporâneas.

EDITORA PATUÁ/DIVULGAÇÃO/JC
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Estevão Cogoy lança e autografa nesta quarta-feira (14), das 18h às 20h, no mezanino da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), o livro de poemas Enquanto Carbono (Editora Patuá, 100 páginas), com entrada gratuita. A obra de estreia do autor reúne 42 poemas que aliam imaginário cyberpunk e crítica ecológica, em tom ácido e diálogo irônico com o cânone, refletindo sobre a possibilidade de resistência humanística diante das tecnodistopias contemporâneas.

Tradutor e editor formado em Letras pela UFRGS, Cogoy atua desde 2011 no Instituto Estadual do Livro, onde já trabalhou em projetos como as coleções (Di)Verse, Literatura Negra e Escritores Gaúchos, além de programas como o Desafio Literário na Feira do Livro e o Prêmio Minuano.

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