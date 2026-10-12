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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 11:07

Violonista argentino Juan Molina apresenta recital no Multipalco Eva Sopher

O recital do argentino Juan Molina passeia por obras do Barroco a compositores latino-americanos do século XX.

O recital do argentino Juan Molina passeia por obras do Barroco a compositores latino-americanos do século XX.

JUAN MOLINA/DIVULGAÇÃO/JC
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O violonista argentino Juan Molina apresenta recital solo nesta quarta-feira (14), às 12h30min, no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089), como parte da programação do Musical Évora, com entrada gratuita. O programa percorre obras do Barroco ao século XX, de compositores como Johann Sebastian Bach, Leo Brouwer e Radamés Gnattali, passando por ritmos europeus e latino-americanos como a suíte barroca, o samba e o choro. Formado pela Universidad Nacional de Cuyo, na Argentina, Molina cursa atualmente mestrado na Ufrgs, como bolsista da Capes.

O Musical Évora segue com apresentações semanais, sempre às quartas-feiras, às 12h30, no mesmo teatro. No dia 21, recebe a pianista Eudóxia de Barros, e no dia 28, o show instrumental de Gabriel Romano & Equilíbrio Dinâmico Quarteto, que mistura chamamé, tango e música cigana.

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