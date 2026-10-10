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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 15:29

Roupas de Michael Jackson vão a leilão que deve render mais de US$ 1 milhão

Entre itens que serão leiloados, estão luva e jaqueta de couro icônicas do cantor

Entre itens que serão leiloados, estão luva e jaqueta de couro icônicas do cantor

VINCENT AMALVY/AFP/JC
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Agências
Algumas das peças de roupa mais icônicas do cantor Michael Jackson vão ser leiloadas em dezembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
A luva com a qual Michael Jackson executou o passo moonwalk pela primeira vez, a jaqueta vermelha e preta do clipe de Thriller e dois pares de mocassins do cantor vão a leilão. A estimativa é que o conjunto supere a marca de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões).

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