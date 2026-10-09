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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 16:36

Autorretrato raro de David Bowie pode ser arrematado em leilão por até R$ 364 mil

Imagem produzida pelo artista em 1996 será leiloada pela Sotheby's em 15 de outubro

Imagem produzida pelo artista em 1996 será leiloada pela Sotheby's em 15 de outubro

SOTHEBY'S/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
Um autorretrato raro de David Bowie, morto em 2016, vai a leilão na Sotheby's, em Londres, no próximo dia 15 de outubro. Produzida sobre papel em 1996, a obra traz como destaque as impressões das mãos do cantor aplicadas diretamente na parte inferior da composição.
A pintura integra uma série de oito autorretratos criados por Bowie durante um período em que ele se dedicou às artes plásticas. Na tela, o artista mostra a pupila de um dos olhos dilatada.

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